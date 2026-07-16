Cómo mantener a las garrapatas alejadas de tu perro: los consejos que recomiendan los veterinarios

Las garrapatas, un parásito común en perros, requieren prevención durante todo el año para evitar la transmisión de enfermedades.

Revisar el pelaje de las mascotas después de cada paseo es clave para detectar a tiempo la presencia de garrapatas. Foto: Shutterstock

Las garrapatas son uno de los parásitos externos más comunes que pueden afectar a los perros, incluso en épocas frías. Se encuentran presentes en parques, jardines y otros espacios con vegetación; por este motivo, los veterinarios recomiendan tomar medidas preventivas durante todo el año para proteger la salud de las mascotas.

Además de causar molestias por sus picaduras, las garrapatas pueden transmitir enfermedades tanto a los perros como, en algunos casos, a las personas. Mantener una rutina de prevención y revisar periódicamente el pelaje del animal son hábitos fundamentales para evitar infestaciones.

Cómo prevenir las garrapatas en los perros La principal recomendación de los especialistas es utilizar productos antiparasitarios indicados por un veterinario. Existen diferentes opciones, como pipetas, collares, comprimidos masticables o sprays, cuya elección dependerá de la edad, el tamaño, el estilo de vida y el estado de salud del perro.

También es importante revisar el pelaje después de cada paseo, especialmente si el animal estuvo en parques, campos o zonas con pasto alto. Las garrapatas suelen adherirse con mayor frecuencia alrededor de las orejas, el cuello, las axilas, el abdomen y entre los dedos de las patas.

Las garrapatas pueden transmitir enfermedades graves tanto a los animales como a las personas. Foto: Shutterstock Otros consejos para mantenerlas alejadas Además del uso de antiparasitarios, existen otras medidas que ayudan a reducir el riesgo de infestación: