Cómo mantener a las garrapatas alejadas de tu perro: los consejos que recomiendan los veterinarios
Las garrapatas, un parásito común en perros, requieren prevención durante todo el año para evitar la transmisión de enfermedades.
Las garrapatas son uno de los parásitos externos más comunes que pueden afectar a los perros, incluso en épocas frías. Se encuentran presentes en parques, jardines y otros espacios con vegetación; por este motivo, los veterinarios recomiendan tomar medidas preventivas durante todo el año para proteger la salud de las mascotas.
Además de causar molestias por sus picaduras, las garrapatas pueden transmitir enfermedades tanto a los perros como, en algunos casos, a las personas. Mantener una rutina de prevención y revisar periódicamente el pelaje del animal son hábitos fundamentales para evitar infestaciones.
Cómo prevenir las garrapatas en los perros
La principal recomendación de los especialistas es utilizar productos antiparasitarios indicados por un veterinario. Existen diferentes opciones, como pipetas, collares, comprimidos masticables o sprays, cuya elección dependerá de la edad, el tamaño, el estilo de vida y el estado de salud del perro.
También es importante revisar el pelaje después de cada paseo, especialmente si el animal estuvo en parques, campos o zonas con pasto alto. Las garrapatas suelen adherirse con mayor frecuencia alrededor de las orejas, el cuello, las axilas, el abdomen y entre los dedos de las patas.
Otros consejos para mantenerlas alejadas
Además del uso de antiparasitarios, existen otras medidas que ayudan a reducir el riesgo de infestación:
- Mantener el césped corto y el jardín limpio.
- Evitar la acumulación de hojas secas y malezas.
- Lavar con frecuencia la cama, mantas y juguetes del perro.
- Aspirar alfombras, sillones y rincones donde la mascota suele descansar.
- Revisar periódicamente a otros animales del hogar si conviven con el perro.
Qué hacer si encontrás una garrapata en tu perro
Si detectás una garrapata adherida a la piel de tu perro, lo recomendable es retirarla con una pinza de punta fina, sujetándola lo más cerca posible de la piel y tirando suavemente hacia arriba, sin girarla ni aplastarla. Luego, es importante desinfectar la zona y controlar que no aparezcan signos de irritación o infección.