Adiós al sarro: 3 ingredientes que dejan tu baño limpio toda la semana

El secreto casero para que tu baño huela a limpio todos los días de la semana. Prepara tu atomizador.

Tu baño puede oler bien siempre. Conseguir que este espacio quede libre de suciedad y con un aroma fresco no requiere de horas de esfuerzo. Haz esta preparación casera y disfruta de buen olor toda la semana.

La mezcla casera contra el sarro Este truco casero combina ingredientes económicos . Para prepararlo, necesitas echar en un atomizador una taza de vinagre blanco junto con una taza de desinfectante para pisos aromatizado. Añade dos cucharadas de jabón líquido para platos y media taza de agua caliente para integrar todo.

La ducha quedará impecable. Fuente. IA Gemini. Agita el envase con fuerza para que los líquidos se unan y luego esparce el producto sobre el inodoro, el lavamanos y los azulejos de la ducha. Esta potente combinación penetra en las manchas difíciles y neutraliza los malos olores al instante.