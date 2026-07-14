El fin de las alfombras de goma en la ducha: la alternativa invisible contra los resbalones

La humedad y la acumulación de residuos en las alfombras tradicionales de ducha impulsan la adopción de tratamientos alternativos y discretos.

Las tradicionales alfombras de goma antideslizantes están perdiendo terreno. Los expertos en decoración y seguridad del hogar coinciden en que este accesorio está siendo desplazado por alternativas que priorizan tanto la higiene como la estética visual del baño y la ducha.

La alternativa para la ducha El gran problema de las alfombras convencionales es que sus orificios se convierten en un foco constante de acumulación de humedad, restos de jabón y residuos corporales, lo que favorece la aparición de hongos y bacterias si no se desinfectan continuamente.

La tendencia que se impone en la ducha. La solución que gana adeptos es el spray antideslizante. Este producto consiste en un revestimiento líquido transparente que se aplica directamente sobre el piso de la ducha o la bañera. Al secarse, genera una microtextura de alta adherencia que previene caídas sin alterar el color, las vetas ni el diseño de los cerámicos o el material original.

Para aplicarlo, se realiza una limpieza de la superficie para eliminar cualquier rastro de grasa o sarro, y secarla por completo. Luego rociar el aerosol de manera uniforme siguiendo las indicaciones del envase. Después respetar el tiempo de curado recomendado antes de volver a usar la ducha.

A diferencia de un accesorio físico, este tratamiento requiere cierta atención a largo plazo. La capa protectora invisible no es eterna. El flujo constante de agua caliente, los geles de ducha y el roce diario van desgastando el producto. Por eso, se aconseja verificar la adherencia cada tanto y realizar un retoque cuando sea necesario.