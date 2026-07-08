Limpieza profunda: el truco casero para dejar impecable la ducha
Deja de tallar la ducha: el método casero que disuelve la suciedad más difícil de tu baño mientras duermes.
La acumulación de sarro y hongos arruina el aspecto de tu ducha y afecta la presión del agua todos los días. La solución no está en productos químicos, hay un ingrediente común que altera por completo la suciedad.
Los tres secretos del vinagre para renovar el baño
Para destapar el cabezal de la regadera solo necesitas amarrar una bolsa plástica llena de vinagre blanco durante dos horas. El ácido disuelve los minerales incrustados en los agujeros, libera el flujo de agua y elimina las bacterias ocultas.
El espejo del baño recupera su brillo original si frotas una mezcla de vinagre con un cepillo de cerdas suaves. Luego, pasas una toalla de microfibra seca para retirar los restos, evitando las marcas de gotas y el molesto empañamiento.
El desagüe de la ducha acumula grasa de jabón y malos olores que puedes eliminar vertiendo un litro de vinagre blanco caliente. Este líquido limpia las tuberías por dentro, arrastra los desechos pegados y desinfecta la zona sin dañar el material plástico.