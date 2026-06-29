Adiós al sarro en la ducha: el truco definitivo que no usa vinagre ni deja olor fuerte

La acumulación de sarro es el enemigo número uno de los baños . En las regiones donde el agua es "dura", esos depósitos blanquecinos no tardan en colonizar canillas, mamparas y florones de ducha. Con el tiempo este problema obstruye el paso del agua.

Aunque el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio suelen ser los reyes de los remedios caseros de la limpieza , no se trata de la única opción. Afortunadamente, hay un aliado natural igual de potente, libre de químicos agresivos y con un aroma mucho más neutro: el ácido cítrico .

Este compuesto orgánico, que se encuentra naturalmente en los cítricos, se vende en polvo en cualquier dietética o química y es un descalcificador infalible.

En primer lugar, volcar el ácido cítrico en el agua tibia y revolver hasta que se disuelva por completo. Pasar el líquido al pulverizador. Rociar generosamente todas las superficies afectadas (grifería, vidrios de la mampara o el cabezal de la ducha) y dejar que la mezcla actúe por unos 15 o 20 minutos para que ablande los minerales.

El paso siguiente de la limpieza es pasar la esponja o el paño con suavidad para remover los restos de sarro sueltos. Enjuagar con abundante agua y, fundamental, secar la zona con un trapo limpio para que no queden vetas.

El ácido cítrico debilita los enlaces de los depósitos de calcio sin dañar los acabados de los sanitarios. Además, al no oler a vinagre, la experiencia de limpieza es mucho más agradable.

Para no tener que refregar tan seguido, la clave está en el mantenimiento diario. Incorporar hábitos simples será de gran ayuda. Al terminar un baño se aconseja secar lamampara y las canillas para que las gotas no se evaporen y dejen el mineral pegado.