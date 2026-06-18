Cómo destapar los orificios de la ducha para que el agua salga con más presión

A causa del sarro, en muchas ocasiones el agua de la ducha sale con poca presión. El calcio y el magnesio se acumulan en el cabezal generando problemas. Sin embargo, existe un truco para terminar con este problema usando vinagre blanco destilado.

La gran ventaja de este método es que no requiere herramientas complejas ni destrezas mecánicas. Se pueden limpiar los picos de la ducha directamente en su lugar.

En primer lugar, se aconseja buscar una bolsa de plástico resistente y rellenarla con vinagre blanco. Luego sumergir el cabezal colocando la bolsa alrededor de la ducha asegurándose que todos los orificios queden cubiertos por el líquido.

Después sujetar firmemente la bolsa al caño utilizando una banda elástica, una cuerda o un precinto plástico. Dejar que el vinagre disuelva los depósitos minerales durante un período de cuatro a ocho horas o durante toda la noche.

Finalmente, retirar la bolsa y abrir la canilla de agua calienta a máxima potencia durante unos minutos para arrastrar todas las impurezas aflojadas.

Si después de hacer el remojo inicial todavía quedan algunos picos obstruidos, es momento de pasar a una fase de limpieza más minuciosa pasando un cepillo de cerdas suaves. Si el sarro persiste en los orificios, usar una aguja para retirar la obstrucción con cuidado.

En tanto, para evitar que se vuelva a tapar se aconseja realizar este procedimiento de remojo con vinagre de manera periódica. Pasar un paño seco por la superficie del cabezal después de cada baño ayuda a eliminar los restos de agua antes de que se evaporen y dejen los minerales depositados.