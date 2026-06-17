Netflix: el inquietante el thriller polaco que conquista el Top 1 día a día y se transformó en la sorpresa del streaming

Netflix suma un nuevo éxito a su catálogo con 'Los colores del mal: Negro', un thriller polaco que explora la corrupción y los traumas del pasado.

El true crime y los thrillers nórdicos siguen causando sensación en Netflix. En esta ocasión la saga cinematográfica “Los colores del mal” se consolidó como la gran sorpresa. Tras el debut en 2024, en junio la plataforma estrenó 'Los colores del mal: Negro'.

La película ya se transformó en lo más visto en los países de habla hispana liderando en países como España, México y Argentina.

Captura de pantalla 2026-06-17 074502 Netflix la rompe con este thriller. Netflix: de qué se trata “Cuando un chico desaparece en un pequeño y tranquilo pueblo, un fiscal que acaba de ser reasignado empieza a descubrir vínculos inesperados con un antiguo caso”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

La saga es la adaptación audiovisual de una trilogía literaria con superventas escrita por Magorzata Oliwia Sobczak. El éxito en papel se trasladó de forma idéntica al streaming gracias a una combinación de intriga, ritmo oscuro y una cruda atmósfera criminal.

Detrás de cámaras se mantiene la fórmula de la primera entrega. Adrian Panek regresa en la dirección, garantizando la continuidad estética y narrativa, mientras que el actor Jakub Gierszal vuelve a ponerse en la piel del implacable fiscal Leopold Bilski. El elenco principal lo completan Marianna Zydek y Zdzisaw Wardejn.