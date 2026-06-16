Con más de 40 millones de visualizaciones, Netflix la rompe con este conmocionante documental

Netflix tiene en su catálogo un largometraje documental que se está llenando de reproducciones. El Choque cuenta la historia del accidente automovilístico de Mackenzie Shirilla junto a su novio.

Días antes, en medio de una violenta discusión en el auto con su novio, Dominic Russo, había advertido sus intenciones. El altercado en ese momento terminó cuando él se bajó del auto y pidió ayuda a un amigo. Sin embargo, en la madrugada del 31 de julio de 2022, la advertencia se convirtió en una trampa mortal.

“Una adolescente choca contra un edificio y causa la muerte de su novio y de su amigo. En este documental, lo que parecía un trágico accidente se convierte en un caso de asesinato”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

A las 5:30 de la mañana, en un suburbio de Cleveland, Ohio, Shirilla pisó a fondo el acelerador de su Toyota Camry 2018. Recorrió poco más de un kilómetro hasta alcanzar los 160 kilómetros por hora y, tras un violento volantazo, impactó de frente y sin frenar contra un edificio de ladrillos.

En el asiento del acompañante viajaba Russo; atrás, su amigo Davion Flanagan (19). Ambos murieron en el acto. Ella sobrevivió casi ilesa.

El caso conmocionó al condado de Cuyahoga, donde la fiscalía retrató a Shirilla como una joven controladora y egoísta atrapada en una relación altamente tóxica.

Captura de pantalla 2026-06-16 083559 Netflix muestra imágenes impactantes.

El juicio

Las pericias técnicas complicaron por completo la estrategia de la defensa: las cámaras de seguridad y la caja negra del auto demostraron maniobras calculadas antes del impacto. Además, el cuerpo médico de rescate la encontró atrapada en el asiento, con el pie todavía presionando el acelerador con una exclusiva zapatilla de diseñador.

Asimismo, los análisis toxicológicos revelaron que los niveles de THC (marihuana) en su sangre superaban ampliamente el límite legal en Ohio, aunque no se le imputaron cargos por conducir bajo los efectos de sustancias.

El comportamiento de la joven tras el doble homicidio generó un profundo repudio. Semanas después de la tragedia, mientras se recuperaba, le preguntó a los investigadores si "simplemente no podían quitarle la licencia de conducir por 10 años" para solucionar el asunto.

Además, la fiscalía expuso un fuerte contraste entre su vida pública y privada:

Durante la lectura de la sentencia en agosto de 2023, Shirilla, quien actualmente tiene 21 años, rompió en llanto y aseguró ante los familiares de las víctimas que no recordaba absolutamente nada del momento del choque. Sus abogados insistieron en que se trató de una pérdida de control por manejo negligente y no de un plan deliberado.

El tribunal de Ohio condenó a Mackenzie Shirilla a cadena perpetua. La joven recién podrá optar por el beneficio de la libertad condicional cuando cumpla un mínimo de 15 años tras las rejas.