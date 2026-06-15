La serie basada en hechos reales de Netflix que conmueve a miles y cuesta dejar a medias

La serie de Netflix, estrenada en 2015, recrea esos momentos a través de varios episodios protagonizados por la actriz Natalia Reyes.

Hay historias que dejan huella. "Lady, la vendedora de rosas" es una de ellas. La serie colombiana, disponible en Netflix, es un relato basado en hechos reales. Lejos de las ficciones tradicionales, muestra una vida marcada por la pobreza, el abandono, la violencia y una lucha constante por salir adelante.

La dura historia real detrás de Lady, la vendedora de rosas La producción está inspirada en la vida de Lady Tabares, una mujer que creció en uno de los sectores más vulnerables de Medellín. Durante su infancia vivió situaciones muy difíciles y pasó parte de sus primeros años en las calles, donde vendía rosas para ayudar a sobrevivir.

Embed - Trailer Netflix Su historia dio un giro inesperado cuando fue elegida para protagonizar la película "La vendedora de rosas", dirigida por el cineasta colombiano Víctor Gaviria. La cinta alcanzó reconocimiento internacional y convirtió a Lady en una figura conocida dentro y fuera de Colombia.