Esta es la película de Netflix ideal para el fin de semana según los críticos

Una casa abandonada, 24 millones de dólares y un grupo de policías obligado a pasar la noche junto al dinero. Con esa escena sencilla, El botín de Netflix pone en marcha un thriller cargado de sospechas, protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck, que volvió a reunir a los actores frente a cámara.

La película se estrenó en Netflix el 16 de enero de 2026 y dura una hora y 52 minutos. No necesita universos complejos ni demasiadas explicaciones: casi todo ocurre alrededor de un operativo que se descontrola cuando los agentes descubren una suma mucho mayor de la que esperaban. Desde entonces, cada decisión abre una nueva duda.

La historia sigue a una unidad policial de Miami que llega hasta una vivienda utilizada para esconder dinero. El procedimiento parecía rutinario, pero cambia por completo cuando aparecen los millones. Los agentes deben contar cada billete antes de retirarse del lugar, una tarea que los deja expuestos durante varias horas. La noticia del hallazgo, además, comienza a circular fuera de la casa.

El peligro no tarda en acercarse. Hay personas dispuestas a recuperar el efectivo, pero la amenaza externa es apenas una parte del problema. Dentro del grupo también crece la desconfianza. Nadie sabe quién podría intentar quedarse con una porción del dinero ni hasta dónde llegarían sus compañeros para conseguirlo. La pregunta deja de ser cómo proteger el botín: ahora importa descubrir quién está diciendo la verdad.

Damon interpreta al teniente Dane Dumars, mientras que Affleck ocupa el papel del sargento J. D. Byrne. Su relación sostiene buena parte del relato. Los personajes se conocen, comparten años de trabajo y parecen entenderse sin hablar demasiado, aunque el operativo pone ese vínculo al límite. La amistad real entre ambos actores aporta naturalidad a los cruces y vuelve más creíbles las acusaciones que aparecen durante la noche.

El reparto suma varios nombres conocidos. Steven Yeun, Teyana Taylor, Kyle Chandler, Catalina Sandino Moreno, Sasha Calle y Néstor Carbonell integran el equipo dirigido por Joe Carnahan. El cineasta tomó como referencia una experiencia atravesada por uno de sus amigos, quien estuvo al frente de una unidad de narcóticos de Miami-Dade. También buscó recuperar el tono de los policiales clásicos, con protagonistas ambiguos y lealtades difíciles de descifrar.

Qué dijeron los especialistas sobre el éxito de Netflix

La recepción crítica fue mayormente positiva. El botín obtuvo un 77% de aprobación a partir de 159 reseñas publicadas en Rotten Tomatoes. Los comentarios favorables pusieron el foco en la química entre los protagonistas y en la tensión que Carnahan construye alrededor del dinero. Las objeciones apuntaron principalmente al tramo final, cuando la acción gana espacio frente al suspenso.

La película también encabezó una encuesta de Tom’s Guide sobre las producciones originales de Netflix preferidas de 2026. Más de 6.000 lectores participaron y el thriller consiguió el 22% de los votos. El resultado casi duplicó al del segundo puesto. Disponible en el catálogo argentino de Netflix, es una opción directa para quienes buscan acción, giros y un relato policial que pueda verse de una sola vez.