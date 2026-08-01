Netflix: llena de misterio y con pocos capítulos, la miniserie ideal para el fin de semana

"La pareja perfecta" es una miniserie de Netflix protagonizada por Nicole Kidman que combina misterio, drama y suspenso.

Netflix suma constantemente nuevas series y películas a su catálogo, pero también conserva producciones que siguen siendo una gran opción para maratonear. Una de ellas es La pareja perfecta, una miniserie protagonizada por Nicole Kidman que combina misterio, drama y un crimen que cambia el rumbo de una exclusiva boda.

Nicole Kidman protagoniza esta miniserie de 6 capítulos. Foto: Fuente: Netflix De qué trata La pareja perfecta La historia, que se desarrolla a lo largo de seis capítulos, transcurre en la exclusiva isla de Nantucket, donde una de las familias más poderosas prepara una boda que promete convertirse en el evento social del año. Sin embargo, horas antes de la ceremonia aparece un cadáver y todos los invitados pasan a ser sospechosos.

A medida que avanza la investigación, salen a la luz mentiras, traiciones y secretos familiares que ponen en duda la imagen de perfección de los Winbury. Con giros inesperados en cada episodio, la miniserie mantiene el suspenso hasta el desenlace.

El trailer de la miniserie de Netflix El elenco de La pareja perfecta Uno de los grandes atractivos de la producción es su elenco. Nicole Kidman, ganadora del premio Oscar y protagonista de series como Big Little Lies y The Undoing, interpreta a Greer Garrison Winbury, la influyente matriarca de la familia.