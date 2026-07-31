Netflix: el drama basado en un libro perfecto para maratonear este fin de semana

La aclamada película de Netflix, basada en la novela de Elena Ferrante, es una profunda exploración de la maternidad.

En el catálogo de Netflix se encuentra "La hija oscura", una película basada en la novela homónima de la escritora italiana Elena Ferrante. El film, dirigido por Maggie Gyllenhaal en su debut como directora, fue aclamado por la crítica y le valió a Olivia Colman una nominación al Oscar como Mejor Actriz.

De qué trata la película de Netflix Según la sinopsis oficial de Netflix, "Durante unas tranquilas vacaciones en la playa, una mujer comienza a desarrollar una oscura obsesión con una joven madre que termina despertando recuerdos del pasado".

La historia sigue a Leda, una profesora universitaria que decide pasar unos días sola en la costa para descansar. Sin embargo, la llegada de una familia numerosa altera su tranquilidad y despierta en ella recuerdos de su propia experiencia como madre. A medida que observa a una joven con su pequeña hija, comienzan a aflorar sentimientos de culpa, agotamiento y decisiones difíciles que marcaron su pasado.

La película tiene una duración de 2 horas y 1 minuto. Foto: Netflix Además de Olivia Colman, el elenco cuenta con Dakota Johnson, quien interpreta a la joven madre que se convierte en el reflejo de Leda; Paul Mescal, un empleado del parador de playa que entabla una relación de confianza con la protagonista; y Jessie Buckley, encargada de interpretar a Leda durante su juventud en los distintos flashbacks que reconstruyen su historia.

Estrenada en 2021, "La hija oscura" tiene una duración de 2 horas y es una propuesta ideal para quienes disfrutan de los dramas psicológicos con personajes complejos y una historia que invita a reflexionar sobre la maternidad, la culpa y las decisiones que marcan la vida. Está disponible en el catálogo de Netflix.