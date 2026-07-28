Cómo limpiar la campana extractora para quitar la grasa con un ingrediente de casa

La campana extractora es uno de los elementos que más grasa acumula en la cocina. Las partículas que se desprenden mientras cocinamos se adhieren rápidamente a todas las superfies y filtros, formando una capa difícil de remover si no se limpia con frecuencia.

Afortunadamente, no hace falta recurrir a productos costosos para su limpieza . Con bicarbonato de sodio , un ingrediente que suele estar presente en cualquier hogar, es posible eliminar la suciedad adherida, neutralizar malos olores y recuperar el brillo del extractor.

El bicarbonato de sodio ayuda a desprender los restos de grasa sin dañar la superficie. Foto: Shutterstock

Mezclá el bicarbonato con un poco de agua caliente hasta formar una pasta. Aplicala sobre la superficie de la campana extractora, especialmente en las zonas con mayor acumulación de grasa, y dejala actuar entre 15 y 20 minutos.

Luego, retirala con un paño húmedo o una esponja suave realizando movimientos circulares. Si todavía quedan restos de suciedad, repetí el procedimiento hasta eliminarlos por completo. En lo posible, repetí este procedimiento una vez por semana para evitar que la grasa se acumule.

Cómo limpiar los filtros

Si la campana contiene filtros, estos necesitan un poco más de atención. El procedimiento de limpieza consiste en retirarlos y sumergirlos en un recipiente con agua caliente y media taza de bicarbonato de sodio al menos 30 minutos.

Paso a paso: cómo limpiar los filtros del extractor. Foto: Shutterstock

Una vez transcurrido ese tiempo, cepillalos suavemente para desprender la grasa adherida y enjuagalos con abundante agua. Antes de volver a colocarlos, asegurate de que estén completamente secos.