Ni fertilizantes ni químicos: el ingrediente de cocina que acelera el crecimiento de la lengua de suegra

Las lentejas, un ingrediente de cocina común, se convierten en un fertilizante natural para acelerar el crecimiento de la lengua de suegra, según un truco viral.

La Sansevieria, popularmente conocida como lengua de suegra, es una de las plantas de interior más elegidas por su gran resistencia y por su capacidad para atraer buenas energías, según el Feng Shui. Para mantenerla en óptimas condiciones, existe un truco casero que utiliza un ingrediente común de la cocina: la lenteja.

El método se volvió viral porque funciona como un enraizante natural que estimula un desarrollo saludable con un insumo accesible. La alta concentración de hormonas vegetales ayuda a regular y acelerar el crecimiento de la planta.

El agua de lentejas permite que las raíces se expandan con mayor firmeza y absorban nutrientes con eficiencia, un factor clave para una especie de crecimiento lento como la lengua de suegra.

El truco de las lentejas para potenciar el crecimiento de la lengua de suegra. Shutterstock Cómo preparar agua de lentejas La preparación del preparado es sencilla: consiste en dejar remojar las legumbres en agua durante unas horas para que liberen sus nutrientes. Ese líquido filtrado ayuda a que las hojas mantengan su firmeza y un tono verde intenso. Es importante utilizar el agua de inmediato y no conservarla durante varias semanas, ya que pierde sus propiedades activas.