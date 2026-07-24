Ni vinagre ni bicarbonato: el ingrediente para eliminar el sarro de las canillas

El ácido cítrico se presenta como una solución eficaz y menos abrasiva para combatir el sarro en las canillas del hogar.

El sarro es uno de los problemas más comunes en el baño y la cocina. Con el paso del tiempo, la dureza del agua provoca que se acumulen depósitos minerales en las canillas, el cabezal de la ducha, las mamparas e incluso en los azulejos, haciendo que pierdan su brillo y sean más difíciles de limpiar.

Aunque el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio son dos de los remedios caseros más populares para combatir estas manchas, existe otro ingrediente que cada vez gana más protagonismo por su eficacia: el ácido cítrico, un compuesto capaz de disolver las incrustaciones de cal sin necesidad de utilizar productos abrasivos.

El truco con ácido cítrico para dejar las canillas libres de sarro. Foto: Shutterstock ¿Qué es el ácido cítrico y dónde se consigue? El ácido cítrico es un compuesto orgánico presente de forma natural en frutas cítricas como el limón, la naranja y el pomelo. Gracias a sus propiedades desincrustantes, se utiliza tanto en la industria alimentaria como en productos de limpieza para eliminar el sarro, los restos de jabón y otras incrustaciones minerales.

También puede adquirirse en polvo, una presentación muy utilizada para la limpieza del hogar. Se puede conseguir en dietéticas, droguerías, ferreterías, casas de productos de limpieza y tiendas de venta online. Al estar concentrado, suele rendir más que el jugo de limón para remover los depósitos de cal.