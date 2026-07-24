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Ni vinagre ni bicarbonato: el ingrediente para eliminar el sarro de las canillas

El ácido cítrico se presenta como una solución eficaz y menos abrasiva para combatir el sarro en las canillas del hogar.

Alejandro Llorente

Cómo limpiar el sarro de las canillas de manera eficiente (Shutterstock).

Cómo limpiar el sarro de las canillas de manera eficiente (Shutterstock).

El sarro es uno de los problemas más comunes en el baño y la cocina. Con el paso del tiempo, la dureza del agua provoca que se acumulen depósitos minerales en las canillas, el cabezal de la ducha, las mamparas e incluso en los azulejos, haciendo que pierdan su brillo y sean más difíciles de limpiar.

Aunque el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio son dos de los remedios caseros más populares para combatir estas manchas, existe otro ingrediente que cada vez gana más protagonismo por su eficacia: el ácido cítrico, un compuesto capaz de disolver las incrustaciones de cal sin necesidad de utilizar productos abrasivos.

El truco con &aacute;cido c&iacute;trico para dejar las canillas libres de sarro. Foto: Shutterstock

El truco con ácido cítrico para dejar las canillas libres de sarro. Foto: Shutterstock

¿Qué es el ácido cítrico y dónde se consigue?

El ácido cítrico es un compuesto orgánico presente de forma natural en frutas cítricas como el limón, la naranja y el pomelo. Gracias a sus propiedades desincrustantes, se utiliza tanto en la industria alimentaria como en productos de limpieza para eliminar el sarro, los restos de jabón y otras incrustaciones minerales.

También puede adquirirse en polvo, una presentación muy utilizada para la limpieza del hogar. Se puede conseguir en dietéticas, droguerías, ferreterías, casas de productos de limpieza y tiendas de venta online. Al estar concentrado, suele rendir más que el jugo de limón para remover los depósitos de cal.

Cómo aplicarlo en las canillas

  • Disolver 1 o 2 cucharadas de ácido cítrico en polvo en 1 litro de agua tibia.
  • Colocar la mezcla en un pulverizador o aplicarla con una esponja.
  • Rociar la solución sobre las canillas y las zonas con sarro.
  • Dejar actuar entre 10 y 15 minutos para que el ácido cítrico disuelva los depósitos de cal.
  • Frotar suavemente con una esponja o un paño de microfibra.
  • Enjuagar con abundante agua y secar con un paño limpio para recuperar el brillo.

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