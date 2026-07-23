Cómo evitar que los gatos arañen sillones o muebles

Algunos juguetes y rascadores pueden mantener alejados a nuestros gatos de sillones, muebles o cortinas.

Los gatos se caracterizan por dormir muchas horas al día. Sin embargo, cuando están despiertos, suelen desplegar una gran cantidad de energía para jugar. Si no tienen juguetes o herramientas a mano, lo más común es que comiencen a arañar sillones, muebles o incluso a escalar cortinas, un comportamiento que puede resultar muy molesto para sus dueños.

Qué hacer para cambiar este comportamiento en gatos. Foto: Purina ¿Por qué los gatos tienen este comportamiento? Existen varios motivos por los cuales un gato actúa de esta manera. Entre los más comunes se encuentra la necesidad de afilar sus garras, un hábito fundamental para su bienestar físico y para evitar que se les enganchen en distintas superficies.

También es muy común que lo hagan para marcar territorio, especialmente si conviven con otros animales. Por último, el estrés y el aburrimiento son factores clave que pueden llevarlos a entretenerse destruyendo objetos del hogar.

Cómo evitar que el gato arañe los muebles y sillones La clave para frenar esta conducta es ofrecerles alternativas donde puedan canalizar su energía y afilarse las uñas. En este sentido, los rascadores (ya sean caseros o comprados en tiendas de mascotas) son la solución ideal. Asimismo, es recomendable sumar otros juguetes para mantenerlos activos, como pelotas o cañitas con plumas.

Para reforzar la enseñanza, cada vez que el gato utilice el rascador en lugar del sillón, se lo debe premiar inmediatamente con un snack o su alimento favorito. De hecho, colocar varios rascadores en distintos puntos de la casa suele dar excelentes resultados.