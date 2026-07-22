Gato: las señales con las que marca su territorio y qué significan

El comportamiento territorial de los gatos, aunque natural, puede generar conflictos en el hogar si no se gestiona adecuadamente.

Las personas que tienen gatos como mascotas saben que son animales cariñosos, independientes y excelentes compañeros. Sin embargo, también pueden mostrar un comportamiento muy territorial, una conducta completamente natural que forma parte de su instinto.

Aunque este comportamiento es habitual, en algunos casos puede derivar en situaciones incómodas dentro del hogar, como acechar a otras mascotas, atacar a miembros de la familia o marcar distintos espacios con orina.

Comprender este comportamiento ayuda a mejorar la convivencia. Foto: Shutterstock Señales de que un gato está marcando su territorio Si tu gato presenta alguno de estos comportamientos de manera frecuente, es posible que esté intentando marcar su territorio:

Se frota contra personas, muebles o puertas para dejar su olor mediante las glándulas que tiene en la cara y el cuerpo.

Orina fuera de la caja de arena.

Araña muebles, cortinas o rascadores con frecuencia para dejar señales visuales y olfativas.

Bufa, gruñe o intenta atacar a otras mascotas o incluso a personas cuando percibe una invasión de su espacio.

Levanta la cola y pulveriza pequeñas cantidades de orina sobre superficies verticales, un comportamiento típico del marcaje territorial. Cómo lidiar con este comportamiento Comprender de dónde proviene este comportamiento es fundamental para entender mejor a los gatos. Al tratarse de una conducta instintiva, los especialistas recomiendan no castigarlos, ya que esto puede generar más estrés y empeorar el problema.