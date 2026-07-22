Últimos días para ver en Netflix esta impresionante trilogía que hizo historia

La famosa trilogía de El Señor de los Anillos abandonará Netflix en los próximos días, poniendo fin a la oportunidad de maratón.

La trilogía de El Señor de los Anillos dejará el catálogo de Netflix el próximo 26 de julio.

Hay películas que pueden verse una y otra vez, y entre ellas se encuentra la trilogía de El Señor de los Anillos. Aunque actualmente está disponible en Netflix, quedan menos de cinco días para disfrutarla antes de que abandone el catálogo. Por eso, este es el momento ideal para organizar una maratón, especialmente durante el fin de semana.

La historia de La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey es conocida por millones de fanáticos en todo el mundo. La trama sigue a Frodo Bolsón y a la Comunidad del Anillo en su misión de destruir el Anillo Único, un poderoso objeto codiciado por Sauron, el Señor Oscuro, para dominar toda la Tierra Media.

A lo largo de las tres películas, los protagonistas deberán enfrentarse a peligros, batallas y desafíos que pondrán a prueba su valentía y amistad. En el camino, hobbits, hombres, elfos y enanos unirán fuerzas para intentar impedir el regreso del mal y cumplir con una misión que definirá el destino de su mundo.