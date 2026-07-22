Una historia real y desgarradora: la serie corta de Netflix que todos comentan
El drama chileno en Netflix que atrapa desde el primer segundo. Basada en hechos reales: hay un secreto detrás.
Esta serie de Netflix es una obra chilena del suspenso que conmueve hasta el final. Su relato crudo sobre la búsqueda de una mujer desaparecida muestra el lado más oscuro de la justicia.
Netflix: una lucha contra el tiempo y la falta de respuestas
La trama sigue a Cecilia en su intento por hallar a su hermana Verónica, quien se esfumó de su hogar sin dejar rastro. Con solo seis capítulos, esta producción basada en un caso real atrapa por su realismo y el dolor de una familia desesperada. Su estructura directa mantiene la tensión en cada minuto del relato.
En su camino, la protagonista cuenta con el apoyo de un abogado que decide tomar el caso por su cuenta. Ambos enfrentan la lentitud de las autoridades y la falta de pruebas claras en la investigación oficial. La historia expone también el papel de los medios de comunicación y el juicio de la sociedad sobre la víctima.