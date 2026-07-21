Tienes días sin ir al baño: estos 3 alimentos limpian el intestino

Mantener el intestino limpio resulta sencillo cuando eliges los alimentos adecuados para comer a diario.

El estreñimiento incómodo tiene una solución fácil con estos tres alimentos. Estas opciones son ideales para limpiar tu intestino y mejorar tu digestión sin causar malestares secundarios.

Alimentos clave para limpiar el intestino Las ciruelas figuran entre las mejores alternativas naturales para resolver la ida al baño. Esta fruta contiene abundante fibra y un azúcar natural que actúa como un laxante suave.

Desayunar ciruelas trae diversos beneficios para la salud Foto: Shutterstock La linaza representa otra fuente de fibra de gran potencia para la salud de tu vientre. Resulta vital consumirla molida para que tu estómago la procese bien y el cuerpo logre hidratarse.