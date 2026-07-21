Plantas: estas son las hierbas que puedes cultivar en agua

Las plantas que puedes cultivar en agua para tener hierbas frescas en la cocina. Echan raíces en agua.

Cultivar plantas en casa resulta más sencillo de lo que parece. Solo necesitas unos frascos con agua para tener hierbas frescas dentro de tu cocina.

Las hierbas ideales para hacer crecer en agua Para iniciar este proceso debes cortar un tallo saludable justo por debajo de un nudo. Después retira las hojas inferiores de la rama para evitar que queden sumergidas en el líquido.

Es necesario cambiar el agua del recipiente cada dos o tres días sin falta alguna. Este paso mantiene el líquido limpio y aporta el oxígeno que la planta necesita para vivir.

Coloca el frasco en un espacio de la casa con abundante luz de forma indirecta. La luz solar directa puede quemar las hojas jóvenes y calentar el recipiente en exceso.

La menta, el orégano, el perejil y la cebolla verde enraizan con enorme facilidad siempre. Estas variedades resultan perfectas para principiantes que buscan ingredientes frescos al momento de cocinar platos diarios.