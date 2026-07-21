La "flor perrito": el encanto de la planta interactiva que llena de color jardines y balcones

Hay plantas que destacan por su elegancia, pero muy pocas logran conectar de forma tan lúdica con la gente como la llamada flor perrito (Antirrhinum majus). Bastan un par de dedos para presionar suavemente sus laterales y ver cómo los pétalos articulados abren y cierran, imitando el gesto de un pequeño hocico.

Este mecanismo natural no solo cautiva a niños y adultos, sino que la convierte en una de las plantas ornamentales más buscadas para dar vida a patios y terrazas.

Conocida también en distintas regiones como boca de dragón, boca de león o dragonaria, esta especie originaria del Mediterráneo pertenece a la familia de las plantagináceas y acumula siglos de tradición en la jardinería europea.

Reconocer un ejemplar de Antirrhinum majus es sencillo gracias a la estructura de su follaje y a sus flores inconfundibles. Sus flores crecen agrupadas en varas erguidas que, en el pico de la temporada, cubren casi por completo el tallo.

Además , sus dos "labios" marcados tienen un fin biológico. Insectos robustos como los abejorros son de los pocos capaces de vencer la resistencia de la flor para entrar a buscar néctar.

Una planta hermosa.

La planta ofrece tonos para todos los gustos: el blanco para diseños luminosos; el rosa para un toque romántico; el amarillo para aportar calidez; el morado para generar contraste, e incluso variantes en azul, muy cotizadas para arreglos florales.

Más allá de su estética, la flor perrito destaca por su extensa floración, que comienza en la primavera, se consolida en el verano y puede prolongarse hasta entrado el otoño si el clima acompaña. Según las temperaturas de la región, se comporta como una planta anual o como una perenne de vida corta en zonas de inviernos suaves.

Es una excelente opción para canteros, delimitar senderos, armar macetas colgantes en balcones o utilizar como flor de corte en jarrones de interior. Además, su suave perfume y la abundancia de flores actúan como un imán para mariposas y abejas, favoreciendo la biodiversidad del entorno.

Dentro del lenguaje tradicional de las flores, la flor perrito encarna la resistencia y la fortaleza, en alusión a su capacidad para florecer con vigor aun cuando el clima no es del todo favorable. Asimismo, se la asocia con la sinceridad y la autenticidad, convirtiéndose en un regalo recurrente para transmitir buenos augurios y apoyo en momentos de cambio.