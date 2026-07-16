¿Tu lirio de la paz dejó de florecer? El secreto para para que la planta vuelva a florecer

El lirio de la paz es una planta de interior muy deseada. Su intenso follaje verde oscuro combinado con sus delicadas espatas blancas aporta una dosis instantánea de elegancia a cualquier rincón.

Sin embargo, a veces las flores desaparecen y la planta se queda únicamente con sus hojas verdes.

En la mayoría de las ocasiones la falta de floración es simplemente una señal de que la planta necesita un ajuste en sus condiciones de cultivo. Cuando el lirio de la paz experimenta falta de luz, desequilibrios en el riego o un ambiente demasiado seco, entra en "modo ahorro" y guarda toda su energía para sobrevivir, dejando de producir flores.

Para que esta especie vuelva a regalar sus características flores blancas , es fundamental ajustar cuatro aspectos clave de su cuidado. El ejemplar necesita luz indirecta para florecer, debe estar cerca de una ventana donde tenga claridad abundante.

En cuanto al riego, la planta ama la humedad, pero detesta tener las raíces encharcadas. Para eso hay que esperar a que la superficie de la tierra se note seca al tacto antes de volver a hidratarla.

Al ser una especie originaria de climas tropicales, sufre mucho en ambientes secos, especialmente durante el invierno debido a la calefacción. Una opción es pulverizar sus hojas con agua ocasionalmente, agruparla con otras plantas para crear un microclima húmedo o colocar un recipiente con agua cerca de la maceta.

Los que saben de jardinería coinciden en que generar flores requiere un gran gasto de energía. Durante las temporadas de crecimiento activo (primavera y verano), hay que ayudar a la planta aplicando un fertilizante específico para plantas de flor.