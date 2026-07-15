Jardín de invierno: la planta trepadora que florece cuando todas "duermen"

Con el invierno el paisaje hogareño suele tornarse gris. Sin embargo, hay una planta rebelde que elige justamente los días más hostiles para brillar con luz propia. Se trata del jazmín de Invierno, una especie oriunda de Asia.

La planta es la aliada perfecta para los paisajistas y amantes de la jardinería que buscan mantener el color vivo durante los meses fríos. Su atractivo radica en su capacidad para cubrir muros, cercos y pérgolas con una abundante cascada de flores amarillas, transformando rincones apagados en verdaderos focos de atención.

A diferencia de sus parientes más famosos, conocidos por sus fragancias intensas, el Jasminum nudiflorum no se destaca por su perfume, sino por su singular belleza visual y su rústica resistencia. Su característica más notable es que sus flores aparecen sobre las ramas desnudas, antes que las hojas.

Esta floración no es efímera si no que puede extenderse durante varias semanas, aportando alegría incluso en las jornadas más nubladas del año. Además, su robustez le permite tolerar sin problemas las heladas moderadas típicas de diversas regiones del país.

Aunque se la clasifica frecuentemente como trepadora, técnicamente es un arbusto de hábito apoyante. Esto significa que necesita ayuda humana (o de una estructura) para elevarse..

Si no se le proporciona soporte, el Jazmín de Invierno adopta un comportamiento igual de atractivo: funciona de maravilla como planta colgante, dejando caer su follaje y flores en forma de cascada desde macetas elevadas o la parte superior de un muro de contención.

Cuidados

Una de las principales razones de su creciente popularidad es su bajo mantenimiento. Es una planta agradecida que requiere poca atención para prosperar sana. Prefiere una ubicación a pleno sol para maximizar la floración, aunque tolera la semisombra. Necesita un terreno que drene bien. No es exigente con el tipo de suelo, pero odia el encharcamiento.

En tanto, el riego debe ser moderado. Solo es necesario regar cuando la tierra comience a verse seca. Durante el invierno, los riegos deben ser muy espaciados.

Para asegurar un jardín lleno de flores al año siguiente, la poda es clave. El momento ideal es inmediatamente después de que finalice la floración. Esto se debe a que la planta forma los botones florales del próximo invierno sobre el crecimiento nuevo de la primavera y el verano.