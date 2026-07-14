¿Tu palo de agua no crece? Las claves para que la planta saque hojas nuevas

El palo de agua es una planta que está entre las grandes favoritas para decorar interiores gracias a su porte estilizado y sus vistosas hojas tropicales. Sin embargo, un problema recurrente es que la planta deja de emitir follaje nuevo.

Aunque es una especie sumamente noble y resistente, el estancamiento es su forma de avisar que necesita un ajuste en sus condiciones ambientales.

Para devolverle la vitalidad y lograr que el palo de agua luzca frondoso, los expertos en jardinería aconsejan revisar los siguientes algunos factores de su rutina. La falta de luz es el principal motivo por el cual detiene su desarrollo. El palo de agua necesita claridad abundante pero tamizada.

Para eso se coloca cerca de una ventana. Si el ambiente es demasiado oscuro, el ejemplar sobrevivirá, pero sus hojas nuevas tardarán meses en salir y nacerán débiles o de menor tamaño. Evitar el sol directo porque puede quemar su follaje.

Asimismo, el exceso de agua es su peor enemigo y el error más común en interiores, donde la evaporación es más lenta. La regla es esperar a que la superficie del sustrato esté completamente seca antes de volver a regar. Durante la primavera y el verano requerirá mayor frecuencia, mientras que en invierno los riegos deben distanciarse notablemente.

Al ser una planta nativa de climas tropicales sufre ante la sequedad ambiental, especialmente la provocada por las estufas en invierno. El aire seco frena el crecimiento y reseca las puntas de las hojas.

Para evitar este problema se recomienda pulverizar el ambiente, limpiar sus hojas periódicamente con un paño húmedo, colocar un recipiente con agua cerca o agruparla con otras plantas para crear un microclima húmedo.

Para generar brotes nuevos, la planta necesita energía que muchas veces el sustrato viejo ya no tiene. Para eso se aplica un fertilizante específico para plantas verdes una vez al mes durante la primavera y el verano. En otoño e invierno, suspender o reducir al mínimo la fertilización, ya que la planta entra en un período de reposo.