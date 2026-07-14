El insólito truco de la cerveza para que tu lengua de suegra crezca sana, fuerte y con hojas gigantes

Además de fertilizante, la cerveza se utiliza como un efectivo limpiador y abrillantador para las hojas de la lengua de suegra.

La lengua de suegra es mundialmente famosa por su resistencia extrema, su fácil cuidado y sus hojas erectas y rígidas que estilizan cualquier ambiente. Al convertirse en una de las plantas de interior más populares del momento, las redes sociales se han inundado con una infinidad de trucos caseros para potenciar su crecimiento. Uno de los más llamativos y virales consiste en utilizar la cerveza, un ingrediente que seguro tenés en la heladera.

Tanto jardineros amateurs como profesionales de la botánica aconsejan darle una oportunidad a esta bebida. Sin embargo, advierten que la clave del éxito radica en aplicar dosis muy pequeñas y utilizar preferentemente variedades industriales clásicas y ligeras; si la cerveza es artesanal o posee una alta graduación alcohólica, se debe evitar por completo, ya que podría dañar severamente las raíces de la planta.

Fertilizante o limpiador: los dos usos de la cerveza Una de las dudas más frecuentes de los apasionados por la jardinería es cómo fomentar la floración de la lengua de suegra. Para estimular este proceso, un truco consiste en mezclar 10 mililitros de cerveza con una cucharadita de azúcar y diluirlo en agua para pulverizar la base de la planta, aportándole un shock extra de energía.

La lengua de suegra es una de las plantas más fáciles de cuidar. Shutterstock Pero los beneficios de la cerveza no terminan ahí, ya que también funciona como un abrillantador y limpiador. El procedimiento es simple: se debe colocar un poco de cerveza tibia en un recipiente y, con la ayuda de un paño suave o un algodón, limpiar cuidadosamente la superficie de las hojas cada dos semanas. Quienes han probado este método comprobaron que las hojas no solo recuperan su verde intenso y brillante, sino que además se vuelven más gruesas y firmes.

Por qué funciona la cerveza en la jardinería La cerveza posee una alta composición de levaduras, fósforo, potasio y magnesio, todos nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas. En redes sociales, los usuarios dan fe de sus resultados y sugieren aprovechar las sobras de la bebida también en jazmines o gardenias que presenten hojas amarillentas para acidificar sutilmente la tierra, permitiendo que estas especies absorban mejor el hierro y recuperen su color verde vibrante.