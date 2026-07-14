¿Por qué se muere el potus? las 3 cosas que lo marchitan y debes evitar

El lugar de tu casa donde nunca debes poner un potus si quieres que crezca. Cuida tu planta y manténla fuerte.

El potus exige cuidados sencillos, pero vitales para que se mantenga fuerte y sano. Esta planta resiste casi todo, pero estos tres descuidos comunes marchitan sus hojas verdes.

El potus y los enemigos de su crecimiento El exceso de agua en la maceta es el error más frecuente y peligroso. Las raíces de esta especie necesitan aire constante y mueren ahogadas si la tierra permanece húmeda de forma continua. Cuando el suelo se satura, aparecen hongos que pudren la base de los tallos.

Con unos pequeños cambios, lograrás que se recupere y vuelva a mostrar su belleza. Shutterstock La exposición directa a los rayos del sol quema la superficie de sus hojas. Aunque el potus necesita luz para mantener sus tonos claros, el sol fuerte causa manchas marrones secas e irreversibles. El sitio ideal para su desarrollo es una habitación iluminada, pero no directa.