Regar el potus con agua de arroz: para qué sirve y por qué es importante

El agua de arroz es un fertilizante natural gratuito que fortalece las raíces del potus y mejora el brillo de sus hojas.

El potus es una de las plantas de interior más resistentes del hogar. Se puede ubicar afuera, adentro con mucha iluminación o poca, y aunque pasen varios días sin regarla sigue adelante sin problemas. Pero eso no significa que no agradezca un poco de atención extra. En este sentido, expertos en jardinería recomiendan regarla con agua de arroz.

Para qué sirve el agua de arroz en el potus El agua que queda después de cocinar o remojar el arroz está cargada de almidón, vitaminas del grupo B, fósforo, potasio y zinc. Todos estos nutrientes son beneficiosos para las plantas y, en el caso del potus, actúan de varias maneras.

Por un lado, los almidones favorecen el desarrollo de bacterias beneficiosas en el sustrato, lo que mejora la actividad microbiana del suelo y facilita la absorción de nutrientes por parte de las raíces. Por otro, el fósforo y el potasio estimulan el crecimiento de raíces más fuertes y saludables, lo que se traduce en una planta más robusta y con mayor capacidad de adaptación.

Uno de los efectos más visibles es el brillo de las hojas. El potus regado con agua de arroz suele mostrar un follaje más verde y lustroso.

El agua de cocción o remojo del arroz está cargada de almidón, fósforo y potasio, nutrientes que benefician las raíces del potus. Foto: Shutterstock Cómo usarla correctamente El agua de arroz se puede obtener de dos maneras: remojando el arroz crudo durante unos minutos antes de cocinarlo, o guardando el agua de la cocción una vez que se enfría. En ambos casos, es importante dejarla reposar hasta que llegue a temperatura ambiente antes de usarla, ya que el agua caliente puede dañar las raíces.