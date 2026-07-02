Plantas: por qué tu potus se está muriendo y el único cambio que necesitas hacer

Si las hojas de tu potus están pequeñas y no cuelgan, muévelo de lugar hoy mismo. El truco de los jardineros...

Tu potus está estancado. Aunque es una de las especies de interior más resistentes del mundo, su desarrollo se detiene por completo por errores de cultivo. Ver que tu planta lleva meses sin emitir un solo brote nuevo es una señal clara de alarma.

Por qué tu potus no crece La falta de iluminación adecuada es la causa principal por la cual los tallos de tu potus se vuelven delgados y dejan de alargarse. Aunque sobrevive en la sombra, esta especie necesita luz indirecta brillante para activar la fotosíntesis y generar la energía que impulsa el crecimiento. Colocar la maceta a menos de dos metros de una ventana marcará la diferencia de inmediato.

Una planta resistente. Fuente. IA Gemini. El exceso de riego asfixia las raíces por completo e impide que absorban los nutrientes de la tierra. Un sustrato compactado y húmedo pudre la base de la planta, y provoca que las hojas se pongan amarillas antes de caer. Debes esperar siempre a que los primeros centímetros de suelo estén completamente secos antes de volver a hidratarla.