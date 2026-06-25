Dónde ubicar el potus para activar la abundancia en julio en el hogar

Dentro del Feng Shui , la filosofía dedicada a la armonización de los ambientes, las plantas tienen un rol importante en la canalización de las fuerzas. El potus destaca como una de las especies más poderosas para sintonizar con la frecuencia de la abundancia.

Gracias a la vitalidad de sus hojas perennes y a su ritmo de desarrollo trepador o colgante, esta planta es considerada un motor natural para dinamizar el flujo del Chi, atrayendo la fortuna y disolviendo los estancamientos energéticos dentro de la casa.

Más allá de su valor estético, su resistencia y su capacidad para purificar las toxinas del aire, el potus funciona en el plano simbólico como un emblema de expansión financiera.

Sus ramas simbolizan el crecimiento sostenido, la estabilidad y la multiplicación de los recursos. Es por eso que elegirle un lugar estratégico en el hogar puede transformar por completo la atmósfera económica de sus habitantes.

De cara a la renovación energética de mitad de año, el mapa Bagua, la herramienta que delimita las áreas de la vida en una casa, señala cuatro ubicaciones ideales para colocar esta planta.

Una opción es la esquina sureste, el sector de la riqueza. Orientar el potus hacia este punto cardinal es la decisión más directa para activar la fortuna, ya que el sureste rige las finanzas y el crecimiento material del núcleo familiar.

También la entrada principal. Al ser el umbral por donde penetra toda la energía del exterior, colocar un ejemplar cerca del acceso principal funciona como un filtro que da la bienvenida a las buenas noticias financieras y ahuyenta las carencias.

Además, se puede ubicar la planta en el espacio de trabajo o estudio. Eso permitirá estimular el enfoque mental, la inspiración y la llegada de ascensos, contratos o proyectos lucrativos.

Por último, la sala de estar o living. Al ser el epicentro de la vida social y el punto de reunión familiar, un potus colgante en este sector fomenta la convivencia armoniosa y estabiliza el bienestar material colectivo.