Netflix: la perturbadora película española con Candela Peña que te dejará sin aliento

Hace unos días Netflix estrenó una película que está entre lo más visto de la plataforma de streaming.

Netflix sigue apostando fuerte al suspenso. La plataforma estrenó "La desconocida", una película que promete altas dosis de intriga, drama psicológico y un complejo rompecabezas policial diseñado para mantener al espectador pegado a la pantalla.

Netflix: de qué se trata La trama arranca con una escena escalofriante en el puerto de Barcelona: dentro de un contenedor de carga, hallan a una mujer amordazada y atada de pies y manos. No lleva identificación y, para complicar las cosas, sufre de una amnesia absoluta que le impide recordar quién es.

A partir de ese descubrimiento, se inicia una vertiginosa búsqueda de la verdad para reconstruir un pasado que alguien intentó borrar por la fuerza.

La encargada de liderar la investigación es la detective Anna Ripoll, interpretada por la premiada Candela Peña. Junto a su compañero, el oficial Quique Zárate (Pol López), Ripoll intentará armar el rompecabezas de la identidad de la víctima.

Sin embargo, lo que parecía un caso de rescate toma un tinte mucho más oscuro cuando un nuevo atentado contra la vida de la mujer eleva el peligro al máximo y desarma todas las hipótesis iniciales.