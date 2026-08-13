Netflix: dura 80 minutos y es una película de acción muy buscada

Una película de acción corta en Netflix que te mantiene en tensión constante. No te deja pestañear.

Un repartidor de pizza con una bomba en el pecho tiene pocas horas para salvar su vida. Una idea absurda convierte a esta película de Netflix en una carrera contra el reloj llena de humor.

Netflix y el angustioso atraco a un banco con el tiempo contado La película "30 minutos o menos" cuenta la historia de Nick, un joven que entrega pizzas a domicilio. Su vida cambia de forma radical cuando dos criminales principiantes lo secuestran durante una entrega nocturna.

Los secuestradores le colocan un chaleco explosivo y lo obligan a robar un banco local en poco tiempo. Si no consigue el dinero antes de que el reloj marque cero, el artefacto estallará.

Desesperado por salir con vida, el protagonista recurre a su único amigo para planear el atraco exprés. La falta de experiencia de ambos genera situaciones caóticas mientras intentan burlar la seguridad bancaria.