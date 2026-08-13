Netflix: la miniserie sobre un caso real que explota con cinco millones de reproducciones

La producción de Netflix narra el atentado al vuelo 103 de Pan Am en 1988, destacando la rigurosa investigación forense y policial que siguió al trágico suceso.

A pocos días de sumarse a Netflix, la producción británica Bomba en el Pan Am 103 se consolidó como uno de los lanzamientos más exitosos de la temporada. Tras su estreno el 30 de julio, la miniserie de seis episodios acumuló 5 millones de reproducciones.

Netflix: de qué se trata “En 1988, un trágico atentado en el cielo escocés durante un vuelo transatlántico une a la policía local y al FBI en la búsqueda de los atacantes. Basada en una historia real”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

La miniserie que es furor en Netflix. Fuente: Netflix. Un caso real La trama viaja al 21 de diciembre de 1988, fecha en que el vuelo 103 de la aerolínea Pan Am despegó de Londres con rumbo a Nueva York. Tras escasos 40 minutos en el aire, una explosión provocada por una bomba destruyó el Boeing 747 sobre la pequeña localidad escocesa de Lockerbie. El atentado dejó un saldo devastador de 270 víctimas mortales (259 a bordo y 11 personas en tierra).

A partir de allí, la narrativa enfoca la titánica tarea forense y policial que siguió al desastre. La policía local desplegó el operativo de búsqueda de evidencia e identificación de restos más extenso registrado en la historia de Escocia.

En tanto, agentes del FBI se sumaron a la pesquisa, enfrentando una investigación sin precedentes que derivó en la imputación de dos ciudadanos libios en 1991 y la posterior condena a cadena perpetua de Abdel Basset Ali al-Megrahi en 2001.