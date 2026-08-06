Dónde ubicarlas: las tres plantas aromáticas para ahuyentar las chinches

En los meses de verano , la irrupción de chinches en las viviendas se convierte en un dolor de cabeza recurrente. Si bien existen opciones químicas para combatirlas, el uso de plantas aromáticas emerge como una alternativa ecológica, económica y decorativa.

Una de ellas es la menta . Gracias a sus elevadas concentraciones de mentol y aceites esenciales, la menta emite una fragancia punzante que desorienta a los insectos y les impide asentarse en las superficies.

Se aconseja colocar macetas en repisas de ventanas, puertas de ingreso, balcones o en la cocina. En armarios y despensas, se pueden distribuir hojas secas para proteger los muebles de almacenamiento.

Menta, una de las plantas para combatir las chinches.

La segunda opción es la lavanda . Sus flores y hojas albergan compuestos como el linalool y el eucaliptol, sustancias que resultan sumamente desagradables para estos parásitos y entorpecen sus ciclos de reproducción.

En este caso se pueden poner macetas en accesos con buena luz solar para que el calor potencie la liberación del aroma. En el interior, colocar saquitos con flores secas dentro de placares, cajones o grietas donde suelen guarecerse.

La tercera planta infalible es el romero. Contiene alcanfor, un activo de fuerte impacto olfativo que dificultan la colonización del entorno doméstico por parte de los insectos.

Se pueden ubicar las plantas vivas en puntos de paso (puertas, patios, cocina) y reponer periódicamente ramitas secas en alacenas cuando empiecen a perder potencia.

Para potenciar la acción disuasoria de las plantas, es indispensable combinar el uso de aromáticas con una rutina estricta de higiene como lavar sábanas, fundas y prendas con agua a alta temperatura.