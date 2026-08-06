Netflix arrasa con una impactante miniserie francesa para ver de un tirón

La miniserie francesa El Chalet, un fenómeno en Netflix, combina un thriller de misterio actual con una trama del pasado donde las muertes se suceden.

Un thriller psicológico de tan solo seis episodios se ha transformado en un fenómeno en Netflix. Se trata de El Chalet (Le Chalet), una miniserie francesa que pasó desapercibida en su llegada al catálogo global, pero que rápidamente escaló posiciones.

Netflix: de qué se trata “Un grupo de amigos que se reúne para veranear en un chalé de los Alpes franceses cae en una trampa mortal cuando un secreto del pasado sale a la luz”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

La serie arrasa en Netflix. Fuente: Netflix. La serie arranca con el reencuentro de un grupo de amigos de la infancia que viaja a un remoto pueblo alpino para alojarse en una lujosa propiedad recién renovada. Sin embargo, la reunión se transforma en una trampa mortal cuando una explosión destruye el único puente que conecta el lugar con la civilización, dejándolos incomunicados y sin señal telefónica.

La tensión escala cuando los integrantes del grupo empiezan a aparecer muertos uno a uno. Aislados y a la deriva, la desconfianza mutua se apodera del ambiente, revelando que todos los presentes esconden secretos oscuros.

De manera paralela, la narrativa entrelaza una segunda línea temporal ambientada dos décadas atrás, centrada en la enigmática desaparición de una familia en esa misma vivienda.