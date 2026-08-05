Netflix: la miniserie que escaló al top 4 y se transformó en un fenómeno global
Con un éxito rotundo en Netflix, la serie de ocho episodios, protagonizada por Sam Worthington superó a otros títulos y se consolida como un fenómeno.
Netflix tiene un nuevo fenómeno global en 2026. La miniserie Te encontraré se convirtió en la cuarta producción en formato corto más vista en la historia de la plataforma, tras acumular 106,7 millones de visualizaciones en apenas 46 días.
Con este desempeño, la ficción destronó a otros éxitos recientes de la plataforma como Él y ella y Engaños (ambas empatadas con 98,2 millones de reproducciones) y se perfila para seguir escalando posiciones.
El top 5 histórico de miniseries en Netflix
- Adolescencia: 142,6 millones de visualizaciones
- Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer: 115,6 millones de visualizaciones
- Gambito de dama: 112,8 millones de visualizaciones
- Te encontraré: 106,7 millones de visualizaciones
- Él y ella / Engaños: 98,2 millones de visualizaciones
Netflix: de qué se trata
“Estaba en prisión por la falsa acusación de haber matado a su propio hijo, pero cuando se entera de que podría estar vivo, un padre se lanza en una peligrosa misión de rescate”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.
La trama de la serie, desarrollada en ocho episodios de 45 minutos, sigue la historia de un hombre condenado injustamente por el asesinato de su hijo, quien inicia una búsqueda desesperada tras hallar indicios de que el pequeño sigue con vida. Acompañan a Sam Worthington en el elenco figuras como Britt Lower y Milo Ventimiglia.
A pesar del contundente respaldo de los usuarios alrededor del mundo, la recepción especializada ha sido más moderada: la producción ostenta un discreto 63% de aprobación en el portal Rotten Tomatoes, marcando una clara brecha entre la valoración del público y el dictamen de la crítica.