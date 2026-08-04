La planta que recomiendan poner en la oficina porque representa crecimiento económico
El Feng Shui otorga al árbol de jade un rol protagónico para atraer la fortuna y la prosperidad, siendo ideal para espacios de trabajo y negocios.
Dentro del Feng Shui, pocas plantas tienen tanta relevancia como la Crassula ovata, popularmente conocida como el árbol de jade. Con sus distintivas hojas carnosas y redondeadas que recuerdan a pequeñas monedas verdes, esta planta es un símbolo de fortuna.
La planta para la oficina
A su valor simbólico se le suma una cualidad apreciada. Es una suculenta resistente, capaz de tolerar períodos de sequía y sobrevivir durante años en ambientes de interior siempre que disponga de buena iluminación.
Para la filosofía oriental del Feng Shui, el ritmo de desarrollo del árbol de jade, constante y firme, evoca la idea del progreso sostenido. Se considera una planta ideal para ambientar sectores donde se gestan ideas, se firman acuerdos o se definen metas a largo plazo, ya que aporta una energía asociada a la perseverancia y al éxito profesional.
Dónde ubicarla
Para potenciar tanto su simbolismo como su desarrollo biológico, la ubicación es un factor clave. Puede estar junto a las ventanas con luz natural. Requiere una gran cantidad de luminosidad para que sus hojas no pierdan firmeza ni color.
Se puede ubicar también en la oficina o el escritorio porque además simboliza el avance profesional.
Otra opción recomendada es en la entrada del hogar o comercio. El ingreso es considerado el punto de acceso de las energías. En los locales comerciales, suele ubicarse cerca de la puerta como una señal de bienvenida y auspicio económico.