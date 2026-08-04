La planta que recomiendan poner en la oficina porque representa crecimiento económico

El Feng Shui otorga al árbol de jade un rol protagónico para atraer la fortuna y la prosperidad, siendo ideal para espacios de trabajo y negocios.

El árbol de jade equilibra las energías y fomenta la abundancia.

Dentro del Feng Shui, pocas plantas tienen tanta relevancia como la Crassula ovata, popularmente conocida como el árbol de jade. Con sus distintivas hojas carnosas y redondeadas que recuerdan a pequeñas monedas verdes, esta planta es un símbolo de fortuna.

La planta para la oficina A su valor simbólico se le suma una cualidad apreciada. Es una suculenta resistente, capaz de tolerar períodos de sequía y sobrevivir durante años en ambientes de interior siempre que disponga de buena iluminación.

Además de atraer la fortuna, el árbol de jade es una suculenta resistente. Shutterstock Para la filosofía oriental del Feng Shui, el ritmo de desarrollo del árbol de jade, constante y firme, evoca la idea del progreso sostenido. Se considera una planta ideal para ambientar sectores donde se gestan ideas, se firman acuerdos o se definen metas a largo plazo, ya que aporta una energía asociada a la perseverancia y al éxito profesional.

Dónde ubicarla Para potenciar tanto su simbolismo como su desarrollo biológico, la ubicación es un factor clave. Puede estar junto a las ventanas con luz natural. Requiere una gran cantidad de luminosidad para que sus hojas no pierdan firmeza ni color.

Se puede ubicar también en la oficina o el escritorio porque además simboliza el avance profesional.