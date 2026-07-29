Si tienes un árbol de jade, esto es lo que debes hacer en agosto para que no muera

Dónde colocar el árbol de jade este mes de agosto para activar el dinero, la abundancia y fortalecer sus ramas.

Agosto define el crecimiento futuro de tu árbol de jade. Realiza las tareas correctas para que tu planta tenga hojas gruesas y ramas fuertes. Además, ubícala en un lugar para atraer la armonía y la abundancia.

Seguí estos consejos para hacer florecer tu árbol de jade Foto: Fuente: Shutterstock Cuidados clave de agosto y el lugar de la abundancia Durante este mes la planta entra en una fase activa que requiere luz solar directa por la mañana. Recibir al menos cuatro horas de sol temprano estimula la producción de hojas nuevas y evita que las ramas se estiren demasiado por buscar claridad.

El riego en esta época debe ser moderado y solo cuando la tierra esté seca al tacto por completo. Excederse con el agua en este periodo pudre las raíces de forma rápida, por lo que conviene revisar el drenaje de la maceta antes de añadir líquido.

La planta que puede vivir más de un siglo. Jardín Foto: SHUTTERSTOCK Agosto es el momento ideal para aplicar un abono suave rico en potasio y nitrógeno en el sustrato. Nutrir la tierra en estas semanas ayuda a que los tallos se vuelvan gruesos y soporten el peso de un follaje cada vez más denso y verde.

Feng Shui Para activar la energía de la prosperidad según el Feng Shui, el mejor lugar es la entrada principal de la casa. Colocar la maceta cerca de la puerta o en una ventana orientada al sureste atrae la vitalidad y la buena fortuna al hogar.