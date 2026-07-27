El truco del ajo para el árbol de jade: cómo preparar el remedio casero para que crezca fuerte

Este remedio casero con ajo, ideal para el árbol de jade, promueve un crecimiento robusto desde la raíz, pero requiere evitar errores comunes de cultivo.

El truco para mantener al árbol de jade fuerte y sano.

El árbol de jade es una de las plantas más resistentes y fáciles de cuidar, ya que se adapta sin problemas a los climas cálidos. Esta suculenta, caracterizada por sus hojas carnosas con bordes rojizos donde acumula agua, se volvió protagonista en redes sociales gracias a un truco casero a base de ajo que promete acelerar su crecimiento.

El ajo es un ingrediente cotidiano en la cocina, pero además cuenta con propiedades antifúngicas y nutrientes que favorecen el desarrollo de las plantas.

Cómo aplicar el truco en la planta de jade El remedio casero es simple: consiste en pelar 3 o 4 dientes de ajo sanos —sin partes blandas ni hongos— y licuarlos con medio litro de agua. Una vez procesada la mezcla, se filtra el líquido y se vierte en un pulverizador.

El truco viral para el árbol de jade. Shutterstock Para aplicarlo, basta con rociar el preparado sobre el sustrato de forma periódica. De este modo, los componentes del ajo se integran con la tierra y fortalecen la planta desde la raíz, logrando que crezca sana y robusta.

Precauciones para cuidar la planta de jade Sin embargo, para garantizar el buen desarrollo del árbol de jade es fundamental evitar ciertos errores frecuentes de cultivo: