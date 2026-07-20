Por qué florece el limonero y cómo cuidarlo

El limonero es sin duda uno de los frutales preferidos para el hogar. Ver brotar sus pequeñas y aromáticas flores blancas no solo renueva el ambiente con su fragancia, sino que marca un momento crucial en la vida de la planta.

Aunque popularmente la floración se asocia con el augurio de buena suerte y abundancia , desde el punto de vista de la jardinería responde a un proceso biológico claro: el árbol ha alcanzado la madurez y las condiciones óptimas para reproducirse y generar frutos.

Para que un limonero despliegue sus característicos azahares, requiere de un entorno favorecedor. Necesita un mínimo de seis horas diarias de luz directa. Además necesita un riego balanceado, evitando encharcamientos.

Por otro lado, requiere un sustrato fértil con buen drenaje, complementado con nutrientes o fertilizantes específicos para cítricos durante la primavera.

Un reposo invernal adecuado prepara al árbol para estallar en flores con la llegada del calor primaveral y el inicio del verano (aunque algunas variedades bien provistas florecen varias veces al año).

Las flores cumplen la vital función de atraer a abejas y otros polinizadores, paso imprescindible para que la flor evolucione y se convierta en un limón.

Cuidados esenciales durante la floración

Esta etapa es delicada y requiere mantener una rutina estable para no frustrar la cosecha. Mantener la tierra húmeda, pero regar recién cuando la capa superior empiece a secarse. Si está en maceta, hay que evitar moverlo de lugar mientras florece para no estresarlo.

Además se recomienda prescindir de insecticidas agresivos para cuidar a los insectos polinizadores. Cubrir o proteger la copa de vientos intensos o heladas tardías.