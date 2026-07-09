El truco poco conocido para cultivar un limonero en maceta y tener frutos todo el año

Cosecha tu propio limonero en casa: el método sencillo que los expertos recomiendan. Frutos todo el año.

Para empezar a sembrar un limonero necesitas una maceta con buen drenaje. El estancamiento del agua pudre las raíces de forma rápida y arruina el crecimiento de la planta. Elige una variedad enana como el limón Meyer, que se adapta de gran forma a los espacios interiores.

Pasos a seguir para sembrar un limonero El suelo debe ser una mezcla rica en nutrientes y ligeramente ácida. Coloca la planta en un lugar donde reciba un mínimo de seis horas de luz solar directa al día. Si no tienes una ventana grande, una lámpara LED de cultivo resolverá este problema sin esfuerzo.

El riego es un factor clave para asegurar una producción constante de frutos. Riega solo cuando la parte superior de la tierra se sienta seca al tacto. El exceso de humedad es el enemigo principal de los cítricos en maceta.

Aplica un fertilizante especial para cítricos durante los meses de primavera y verano. Esto aporta el nitrógeno necesario para que el árbol desarrolle flores y frutos sanos. La temperatura ideal para su bienestar debe rondar entre los quince y veinticinco grados.