Cómo cuidar un limonero en maceta para que de frutos y crezca sano

Tener un limonero en el balcón, el patio o la terraza es una de las mejores opciones para disfrutar de cítricos frescos. Aunque se adapta muy bien a macetas reducidas, requiere ciertos cuidados específicos para desarrollarse con fuerza y florecer sin problemas.

Para que las raíces tengan espacio suficiente, hay que elegir una maceta de al menos 40 a 50 centímetros de diámetro y asegúrate de que tenga buena perforación en la base. El encharcamiento es el principal enemigo de las raíces.

Usar un sustrato liviano, aireado y rico en materia orgánica (como compost o humus de lombriz) para garantizar el aporte de nutrientes inicial.

Estas plantas demandan mucha energía lumínica . Ubicar la maceta en el rincón más soleado de tu casa, donde reciba entre 6 y 8 horas diarias de luz solar directa. La falta de sol reduce la cantidad de flores y frena el desarrollo de los frutos.

El limonero necesita humedad constante, pero no tolera el barro. Se recomienda comprobar con el dedo que los primeros centímetros de tierra estén secos antes de volver a ponerle agua y hay que aumentar la frecuencia durante los meses de calor y distanciar sensiblemente durante el invierno.

Al estar en un espacio delimitado, los nutrientes de la tierra se agotan rápido. Durante la primavera y el verano, aplicar fertilizante especial para cítricos (con buen balance de nitrógeno, fósforo y potasio) para incentivar la floración y el cuajado de los limones.

Para asegurar la longevidad del árbol se aconseja retirar periódicamente las ramas secas, débiles o enfermas. Revisar el envés de las hojas con frecuencia para actuar a tiempo contra cochinillas o pulgones.

Al notar que las raíces asoman por los orificios o que el crecimiento se detiene, pasar a un contenedor unos centímetros más grande.