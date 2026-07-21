El truco del vinagre para sacar las manchas marrones del inodoro

Las manchas marrones en el inodoro no aparecen por casualidad: son consecuencia del sarro y los minerales del agua, como el calcio y el magnesio, que se van adhiriendo a la cerámica con el paso de los días. Mantener una limpieza diaria se vuelve fundamental para prevenirlas y también para quitarlas. En este esfuerzo, el vinagre aparece como el ingrediente ideal para ayudarnos, y a continuación te explicamos por qué.