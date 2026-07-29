Poner coco en el árbol de jade: para qué sirve y por qué lo recomiendan

La correcta aplicación de fibra de coco en el árbol de jade, mezclada con tierra y perlita, promueve el drenaje y protege las raíces, siempre que se module el riego.

Alimenta el árbol de jade con un sólo ingrediente de tu hogar.

El árbol de jade puede potenciar su crecimiento con un ingrediente que se consigue en casi cualquier dietética: las escamas o fibra de coco. Este elemento funciona de manera óptima al mezclarse de forma moderada con el sustrato, ya que la planta requiere que la tierra se seque con rapidez entre riegos.

Las escamas de coco resultan beneficiosas porque ayudan a que la tierra permanezca suelta, evitando que se compacte con el tiempo. Asimismo, permiten que las raíces respiren y las protegen frente al desarrollo de hongos u otras complicaciones.

Sin embargo, para aplicar este ingrediente en el árbol de jade conviene tener en cuenta ciertas precauciones:

No utilizarlo de forma pura: es necesario mezclar las escamas con tierra de jardín, agregando perlita o arena gruesa para garantizar que el agua fluya sin estancarse.

Controlar el riego: como el coco retiene parte de la humedad, se debe regar únicamente cuando el sustrato se perciba seco al tacto. El truco del coco para fortalecer al árbol de jade. Shutterstock Los cuidados básicos para el árbol de jade El árbol de jade es una especie adecuada para principiantes debido a su bajo requerimiento de mantenimiento. El factor principal consiste en ubicarlo en un espacio con luz brillante indirecta; si los bordes de las hojas se tornan rojizos, indica que recibe la cantidad de luz solar necesaria.