Jardinería: los mejores árboles para plantar en invierno

Seleccionar la arboleda adecuada para el jardín va más allá de una decisión puramente decorativa. La elección del ejemplar correcto incide directamente en el microclima del lugar y define la cantidad de horas que habrá que dedicarle a la jardinería .

Evaluar la dimensión máxima que alcanzará la planta , su ritmo de desarrollo y la frecuencia con la que pierde el follaje resulta indispensable para prevenir inconvenientes edilicios o de espacio a largo plazo.

A partir de las recomendaciones del portal especializado PlantaTeca, hay cinco alternativas perfectas para conseguir espacios frescos sin quedar esclavo del mantenimiento.

Una de ellas es la albizia, famosa por sus delicadas flores rosadas y su copa de aspecto plumoso. Otorga un tamizado de luz ideal, tolera diversos terrenos, pide riegos moderados y casi no ensucia.

Los expertos en jardinería recomiendan algunos árboles para el jardín. Fuente: Shutterstock.

La segunda opción es el Acer negundo (falso plátano). Esta planta se destaca por su dinamismo para crecer y su versatilidad ante la luz solar, adaptándose tanto a pleno sol como a zonas de penumbra. Es la aliada ideal para terrenos amplios.

También se puede plantar el Castaño de Indias rojo. Este árbol brinda una cobertura densa y tupida, acompañada por floraciones vistosas en tonos rojizos. Soporta muy bien el frío, tolera la poda de formación y prefiere terrenos con buen drenaje.

La cuarta opción es el Cornejo. El ejemplar se destaca por el dinamismo de sus hojas, que mutan de tonalidad según la estación del año. Su caída de follaje es progresiva y acotada, lo que simplifica la limpieza del suelo.

Por último, el Magnolio aporta distinción y distinción visual. Al ser una especie de hoja perenne, garantiza sombra ininterrumpida los 365 días del año. Además, sus grandes flores aromáticas cautivan todas las miradas y apenas generan residuos vegetales.

Para garantizar el desarrollo saludable de la arboleda sin sumar complicaciones diarias, conviene aplicar prácticas sencillas como el acolchado o mulching, un riego eficiente y una poda suave al año para guiar la copa y conservar el equilibrio.