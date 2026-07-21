Plantas de interior en agua: los cuidados que no pueden faltar

Las plantas de interior que crecen en agua son una alternativa práctica y decorativa para el hogar. Sin embargo, para que se mantengan saludables durante mucho tiempo necesitan algunos cuidados específicos, ya que la falta de tierra modifica la forma en que reciben nutrientes y oxígeno.

Aunque es un método que requiere mucho menos mantenimiento que el cultivo de plantas en tierra, cambiar el agua, controlar la luz y mantener limpio el recipiente son aspectos fundamentales para evitar raíces podridas, hongos o malos olores.

Lo ideal es renovar el agua cada siete o diez días. Esto ayuda a mantenerla oxigenada y evita la proliferación de bacterias o algas que pueden afectar las raíces.

El agua demasiado fría o caliente puede generar estrés en la planta. Si es agua de la canilla, conviene dejarla reposar unas horas antes de utilizarla para que disminuya el cloro.

Mantener limpio el recipiente

Cada vez que se cambie el agua también es recomendable lavar el florero o recipiente. De esta manera se eliminan residuos y microorganismos que favorecen la aparición de hongos.

Ubicarlas en un lugar con buena luz

La mayoría de las plantas cultivadas en agua necesitan mucha luz natural, pero indirecta. El sol directo puede recalentar el agua y favorecer el crecimiento de algas.

Agregar nutrientes cuando sea necesario

Como no tienen tierra, estas plantas no pueden obtener minerales del sustrato. Cada cierto tiempo se puede incorporar un fertilizante líquido específico para cultivos en agua siguiendo las indicaciones del fabricante.

Cambiar el agua y controlar la luz: entre los cuidados fundamentales de las plantas en agua. Foto: Archivo

Qué plantas crecen mejor en agua

En jardinería, el potus, el bambú de la suerte, el filodendro, el singonio y algunas variedades de monstera son de las plantas que mejor se adaptan al cultivo en agua. Con una buena iluminación y cambios periódicos de agua, pueden crecer sanas durante años.