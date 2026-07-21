Plantas de interior en agua: los cuidados que no pueden faltar
Si tenés plantas de interior en agua, estos cuidados son fundamentales para favorecer su crecimiento, evitar hongos y mantenerlas sanas durante más tiempo.
Las plantas de interior que crecen en agua son una alternativa práctica y decorativa para el hogar. Sin embargo, para que se mantengan saludables durante mucho tiempo necesitan algunos cuidados específicos, ya que la falta de tierra modifica la forma en que reciben nutrientes y oxígeno.
Aunque es un método que requiere mucho menos mantenimiento que el cultivo de plantas en tierra, cambiar el agua, controlar la luz y mantener limpio el recipiente son aspectos fundamentales para evitar raíces podridas, hongos o malos olores.
Los cuidados que necesitan las plantas de interior en agua
Cambiar el agua con frecuencia
Lo ideal es renovar el agua cada siete o diez días. Esto ayuda a mantenerla oxigenada y evita la proliferación de bacterias o algas que pueden afectar las raíces.
Utilizar agua a temperatura ambiente
El agua demasiado fría o caliente puede generar estrés en la planta. Si es agua de la canilla, conviene dejarla reposar unas horas antes de utilizarla para que disminuya el cloro.
Mantener limpio el recipiente
Cada vez que se cambie el agua también es recomendable lavar el florero o recipiente. De esta manera se eliminan residuos y microorganismos que favorecen la aparición de hongos.
Ubicarlas en un lugar con buena luz
La mayoría de las plantas cultivadas en agua necesitan mucha luz natural, pero indirecta. El sol directo puede recalentar el agua y favorecer el crecimiento de algas.
Agregar nutrientes cuando sea necesario
Como no tienen tierra, estas plantas no pueden obtener minerales del sustrato. Cada cierto tiempo se puede incorporar un fertilizante líquido específico para cultivos en agua siguiendo las indicaciones del fabricante.
Qué plantas crecen mejor en agua
En jardinería, el potus, el bambú de la suerte, el filodendro, el singonio y algunas variedades de monstera son de las plantas que mejor se adaptan al cultivo en agua. Con una buena iluminación y cambios periódicos de agua, pueden crecer sanas durante años.