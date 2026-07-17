El truco para que las hojas del ficus o gomero crezcan más fuertes que nunca

El secreto para que el gomero se mantenga siempre verde y brillante se encuentra en el cuidado de sus hojas.

El ficus elástica, también conocido como gomero o árbol de caucho, es una de las plantas de interior más elegidas para decorar el hogar. Sus grandes hojas verdes, brillantes y carnosas la convierten en una especie protagonista en cualquier ambiente. Además, en climas templados puede cultivarse en el exterior y, plantada en tierra, alcanzar varios metros de altura.

Aunque se trata de una planta resistente y de fácil mantenimiento en jardinería, existen algunos cuidados que ayudan a conservar sus hojas siempre verdes, fuertes y con un brillo natural.

Cuidados generales del gomero Luz: necesita abundante luz y puede adaptarse al sol directo en determinadas condiciones. Si se encuentra en interiores, conviene girar la maceta cada algunas semanas para que todas las hojas reciban luz de manera uniforme.

Temperatura: se desarrolla mejor entre los 16 y los 22 grados. Tolera temperaturas algo más bajas, pero debe protegerse de las heladas y del frío extremo.

Riego: debe ser moderado. Lo ideal es volver a regar únicamente cuando el sustrato se encuentre seco en los primeros centímetros. El cuidado de las hojas para que siempre luzcan verdes La clave para que las hojas se mantengan verdes es limpiarlas con un paño de microfibra apenas humedecido, al menos una vez por mes. Al eliminar el polvo acumulado, la planta puede realizar mejor la fotosíntesis y aprovechar con mayor eficiencia la luz natural.

Con buena iluminiación, riego correcto y limpieza de sus hojas el gomero crecerá como nunca antes. Foto: Shutterstock Además de mantener el característico brillo del gomero, esta práctica permite detectar plagas de forma temprana y favorece un crecimiento más saludable.