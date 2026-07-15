Adiós a la humedad: la planta que es un deshumidificador natural definitivo para el hogar

Con la llegada de los días fríos y húmedos, mantener los ambientes de la casa frescos y libres de humedad es una batalla. Sin embargo, antes de gastar fortunas en aparatos eléctricos, la solución está en una planta : la lengua de suegra .

La sansevieria, popularmente conocida como lengua de suegra es célebre por ser prácticamente indestructible, es mucho más que un simple elemento de decoración moderna: funciona como un potente deshumidificador biológico y purificador de aire de bajo costo.

A diferencia de otras plantas de interior que transpiran y aportan humedad al ambiente, la lengua de suegra hace exactamente el trabajo inverso gracias a sus características evolutivas. Al ser una especie de origen africano adaptada a climas áridos, posee una estructura foliar única.

Sus hojas cuentan con unos poros microscópicos llamados estomas que realizan un proceso de respiración muy particular. Para sobrevivir y optimizar sus recursos hídricos, la planta absorbe de manera activa las partículas de agua suspendidas en el aire a través de la superficie de sus hojas.

Además de regular la humedad, la NASA incluyó a la sansevieria en su famoso listado de plantas purificadoras de aire. Esta especie tiene la asombrosa capacidad de absorber toxinas comunes en el hogar como el benceno, el xileno, el tricloroetileno y el formaldehído (presentes en productos de limpieza, pinturas y maderas aglomeradas). Y un detalle clave: a diferencia de la mayoría de las plantas, libera oxígeno durante la noche, por lo que es ideal para tener en el dormitorio.

Por su resistencia a los cambios bruscos de temperatura y su baja necesidad de luz solar directa, la planta se adapta perfectamente a los rincones más complejos de la casa. Colocar una maceta en el baño ayuda a absorber el vapor de agua que se genera después de cada ducha, acelerando el secado del ambiente.