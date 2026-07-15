Por qué los expertos recomiendan desenchufar el cargador del celular después de cargarlo

En ocasiones, después de cargar un celular las personas dejan el cargador enchufado. Lo cierto es que si bien parece un gesto inofensivo, los especialistas en tecnología y seguridad eléctrica coinciden en que mantener el cargador enchufado es un error .

Aunque no tenga ningún dispositivo conectado en el otro extremo, un cargador enchufado sigue trabajando.

Los circuitos internos del adaptador permanecen activos al recibir corriente de la red eléctrica. Con el paso del tiempo, esta tensión continua degrada los componentes electrónicos, acortando drásticamente la vida útil del accesorio.

Por otro lado, cuando el cargador está conectado sin el celular , produce lo que técnicamente se conoce como consumo en ralentí o "consumo vampiro". El gasto energético de un solo cargador es ínfimo y casi imperceptible en la factura mensual.

Sin embargo, si se suma el cargador del celular , el de la tablet , el de la notebook y los de toda la familia de forma constante, ese goteo eléctrico empieza a sumar pesos de más en la boleta y genera un desperdicio de energía innecesario.

Hay que desenchufar el cargador del celular cuando no se está usando.

El mayor riesgo de esta práctica no es económico, sino de seguridad. La red eléctrica doméstica no es 100% estable si no que sufre fluctuaciones constantes y picos de tensión, especialmente durante tormentas eléctricas o cortes de luz.

Un golpe de tensión fuerte puede quemar el transformador del cargador al instante. El peligro se duplica si se utilizan cargadores genéricos o no homologados:

No hace falta esperar a que el cargador deje de funcionar para cambiarlo. Es fundamental revisar periódicamente el estado de los accesorios de carga y descartarlos si presentan exceso de temperatura, grietas en la carcasa o zumbidos.