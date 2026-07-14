Investigan si el celular de Elías Piccirillo fue borrado para destruir pruebas: apareció reiniciado de fábrica

La investigación que tiene como principal acusado a Elías Piccirillo por la presunta plantación de un arma y drogas sumó un nuevo capítulo. La defensa de Francisco Hauque solicitó que la Justicia esclarezca por qué el celular secuestrado al exmarido de Jesica Cirio apareció reiniciado de fábrica, un hecho que consideran de "singular gravedad" por la posible pérdida de evidencia clave para la causa.

De acuerdo con el escrito presentado por los abogados Carlos Pousa Bogado y Alejandro Díaz, la preocupación surgió tras conocer el informe elaborado por la División Informática Forense de la Gendarmería Nacional, que analizó el dispositivo incautado a Piccirillo, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en Banfield.

Según el informe pericial, el teléfono fue recibido apagado, sin batería y protegido mediante un código de acceso. Una vez cargado y desbloqueado con el PIN facilitado por el Tribunal, los especialistas advirtieron que el equipo no contenía información y mostraba directamente la pantalla inicial de configuración del sistema operativo.

Para la defensa de Hauque, este dato confirma que el dispositivo fue completamente borrado, aunque aclaran que, por el momento, no atribuyen esa acción directamente a Piccirillo.

"No se sostiene aquí que el borrado haya sido ordenado por el imputado. Tampoco se afirma que hubiera existido una maniobra concreta de destrucción de prueba", señalaron en la presentación.

Qué busca determinar la Justicia

Los abogados sostienen que el teléfono era una de las principales fuentes de prueba de la investigación, ya que podía contener:

Comunicaciones y mensajes.

Registros de llamadas.

Fotografías y archivos.

Aplicaciones utilizadas.

Ubicaciones y contactos.

Otros datos de interés para la causa.

Por ese motivo, solicitaron que la investigación no se limite a constatar que el equipo fue borrado, sino que determine:

Cómo ocurrió el restablecimiento.

Cuándo se produjo.

Quiénes tuvieron contacto con el teléfono.

Cómo fue preservado desde su secuestro.

Si permaneció aislado de cualquier comunicación remota durante toda la cadena de custodia.

El pedido para investigar un posible borrado remoto

Entre las medidas requeridas, la defensa también pidió que sean citados los peritos que intervinieron en el análisis para ampliar el informe técnico y explicar las circunstancias del hallazgo.

Además, solicitaron que se libre un exhorto internacional a Apple Inc. para que informe si el dispositivo recibió una orden remota de borrado ("Erase Device"), precisando:

La fecha y hora en que se emitió.

Si efectivamente fue ejecutada.

Cualquier otro dato técnico vinculado al restablecimiento del equipo.

La intención de la defensa es determinar si la eliminación del contenido fue producto de una acción deliberada destinada a destruir evidencia relevante para la investigación o si obedeció a otra circunstancia que aún debe ser esclarecida.